NASA'da görev yapmış bilim insanı Fabrizio Pinto, Türkiye'nin uzay hedeflerini değerlendirdi

Daha önce NASA'da görev yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, Türkiye'nin uzayda çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

Türkiye, "Türkiye Uzay Ajansı" tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı'nda açıklanan 10 hedef doğrultusunda, uzay çalışmalarına başladı. Açıklanan hedefler arasında, bir Türk vatandaşımızı uzaya göndermek de var.

1996 yılında Kaliforniya'da NASA'nın uzay laboratuvarında Navigasyon ve Uçuş Mekaniği bölümünde çalışmaya başlayan İtalyan asıllı bilim insanı Fabrizio Pinto, Türkiye'nin uzaydaki çalışmalarını değerlendirdi.

"TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM"

Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi olan Pinto, Türkiye'de çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Üniversitede halen "Bir uyduyu ne kadar küçültebiliriz?" sorusundan hareketle çalışmalar yaptığını belirten Pinto, gelecekte çalışmalarının Türkiye'nin uzay yolculuğunda kullanılmasını çok istediğini dile getirdi.





Türkiye Uzay Ajansı başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile Türkiye'nin uzay hedefleri konusunda görüşme fırsatı bulduğunu ifade eden Pinto, "Kendisine fikirlerimi iletme şansım oldu. Onun da çok hoşuna gitti. Türkiye'nin uzay yolculuğunun başında olmak heyecan verici bir durum." diye konuştu.

"TÜRKİYE, SÜPER GÜÇ OLMA KONUSUNDA BAŞARILI OLUR"

Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlama zamanlamasının yerinde olduğunu vurgulayan Pinto, "Şu anda uzay alanında lider ülkeler var ABD ve Rusya gibi, ancak örneğin Ay hakkında bile çok az araştırma yapıldı. Bu yüzden Türkiye'nin ileride uzayda süper güç olma konusunda çok başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Gelecekte Türkiye Uzay Ajansı girişimiyle genç mühendislere geniş iş imkanları açılacağını belirten Pinto, "Bütün her şeyi devlet kendi eliyle yapamaz. Özel sektörün de buna katkı sunması gerekecektir. Türk gençleri çok zeki ancak uzaya gitmek çok zor bir iş.

Zaman zaman başarısız olabilirsiniz, cesaretiniz kırılabilir ancak umudu kaybetmemek lazım. ABD ve Rusya bile birçok denemenin sonunda başardılar.

"TÜRKİYE, ABD VE RUSYA'NIN YAPAMADIĞINI YAPABİLİR"

Bazı Türkler, 'ABD yaptı, Rusya yaptı ama biz yapamayız.' diyorlar. Ayın yüzeyinde yapılması gereken çok fazla iş var. Türkiye oraya gidip ABD ve Rusya'nın yapmadığı yeni bir şeyi yapabilir." diye konuştu.

FABRIZIO PINTO KİMDİR

İtalyan asıllı bilim insanı Fabrizio Pinto, 1996 yılında Kaliforniya'da NASA'nın uzay laboratuvarında Navigasyon ve Uçuş Mekaniği bölümünde görev yapmaya başladı.

1999'da Galileo E19 uzay aracının uçuşu boyunca yörünge belirleme uzmanı olarak çalışan Pinto, gelecekte Güneş sisteminin dışında yer alan gezegenlere seyahat için gerekli olan çekirdek teknolojileri belirleyen, JPL Yıldızlararası Programı'nda da üye olarak görev yaptı.

Suudi Arabistan'da bulunan Jazan Üniversitesinde 2013-2017'de çalışan Dr. Pinto, turist olarak geldiği İzmir'de kalmaya karar verdi.

Kariyerine İEÜ bünyesinde devam eden Pinto, nano teknolojinin uzaya adaptasyonu, nano-parçacıklı uzay araçlarının sevkindeki uygulamalarda kullanılan etkin cihazlar, yüksek yoğunluklu enerji depolama, nano-robot ve uyarlanabilir optik üzerine çalışıyor.

Ayrıca Pinto, şu anda Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın da danışmanlığını yapıyor.