NASA'dan açıklama: 21 kişi uzayda öldü ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Sovyetler Birliği'nin uzay görevlerinde bugüne kadar 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA

NASA Emniyet ve Uçuş Güvenliği Direktör Yardımcısı Nigel Packham, şimdiye kadar uzayda kaç kişinin öldüğünü paylaştı.

Paylaşılan bilgiye göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Sovyetler Birliği'nin uzay görevlerinde bugüne kadar 21 kişi yaşamını yitirdi.

Ölümlerin nedenleri de açıklandı

Seattle'daki Washington Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri profesörü Jim Hermanson, 3 NASA ve 2 Sovyetler Birliği uzay görevi olmak üzere 5 görevde ölümlerin yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

Kazalar genellikle ekipman hatası, insan hatası, politika ve yönetim hatalarının bir kombinasyonu olan olağandışı durumlar sonucu meydana geldi.

NASA'nın uzay mekiği görevleri esnasında iki ölümcül kaza meydana geldiği, ilk kazanın Ocak 1986'da Uzay Mekiği Challenger'ın, kalkışından 73 saniye sonra havada infilak etmesi sonucu yaşandığı anımsatıldı.

Kazanın Cape Canaveral'da yaşanan olağandışı soğuk hava nedeniyle bazı sızdırmazlık malzemelerinin esnekliğini kaybetmesi sonucu oluştuğu ifade edildi.

İkinci NASA ölümcül uzay kazası ise, Şubat 2003'te Uzay Mekiği Columbia'nın atmosfere yeniden girişi esnasında patlamasıyla meydana geldi ve 7 kişilik mürettebatın ölümüyle sonuçlandı.

Yetkililer, mekiğin kalkışı esnasında köpük izolasyon malzemesinin koparak Columbia'nın kanadına zarar verdiğini, hasar gören kanadın atmosfere girişte oluşan çok yüksek sıcaklıklara dayanamayarak mekiğin parçalanmasına sebep olduğunu söyledi.

Sovyetler Birliği döneminde ise ilk ölümcül kaza 1967'de yaşandı. Soyuz 1 uzay aracı, iniş esnasında yaşanan paraşüt hatası nedeniyle yere çakıldı, kazada bir kozmonot hayatını kaybetti.