NASA'dan büyük plan! Uzay istasyonu yörüngeden çıkarılıp Pasifik Okyanusu'na düşürülecek NASA, yakında emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya'nın ıssız bir bölgesine düşürecek. Bunun için 1 milyar dolarlık dev bir bütçe ayrıldı.

ensonhaber.com

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmış, ardından bu süre 2030'a uzatılmıştı. Bu tarihten sonra, yörüngedeki bu dev yapı artık kullanılmayacak.

NASA, istasyonu imha edecek

NASA, emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etmenin yollarını arıyor.

NASA'nın planına göre, istasyonun Dünya'ya düşürülmesi için yörüngeden çıkarıcı nitelikte yeni bir uzay aracı geliştirilecek ve bu araç bir çekici işlevi görerek istasyonu Dünya atmosferine taşıyacak.

NASA, uzay istasyonunu yörüngesinden çekip gezegenimize gönderecek kadar güçlü bir araç olan 'uzay römorkörü' tasarımı yapan her şirkete ödeme yapacak. Bunun için 1 milyar dolarlık bütçe ayrılmış durumda.

Ajans, uzay römorkörünü ABD Deorbit Aracı (USDV) olarak adlandırıyor. B u araç, istasyonu Dünya yüzeyinin 442 km yukarısından yaklaşık 120 km yüksekliğe itecek ve burada Pasifik Okyanusu'na son inişine başlayacak.

Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell, söz konusu büyük planla ilgili şunları söyledi:

Uzay istasyonunu yaklaşık 250 km yüksekliğe kadar güvenli bir şekilde uçurabilirsiniz. Bundan sonra, direksiyonu devralmak için bu özel USDV gemisine ihtiyacınız var - bu, çok şiddetli rüzgarların olduğu bir otoyolda ilerlemeye benzer - yolda kalabilmek için çok fazla kas gücüne ihtiyacınız var.



Eğer kontrolü kaybederseniz ve istasyon takla atmaya başlarsa başınız dertte demektir, çünkü o zaman roket motorlarını güvenilir bir şekilde belirli bir yöne yönlendiremezsiniz.

Modüllerin dış yüzeyi eriyecek ve daha sonra, istasyon Dünya atmosferinde saatte 48 bin km hızla yükselirken açığa çıkan donanım buharlaşacak.

Yeniden girişten sağ kurtulan parçalar, Yeni Zelanda ile Güney Amerika arasındaki Pasifik Okyanusu'nun genellikle uzay aracı mezarlığı olarak kullanılan bir bölgesi olan Point Nemo'ya düşmesi hedeflenecek.