Euro
10.3338
0.18%
Dolar
8.4556
0%
Altın
515.75
0.01%
Borsa
1.427
1.92%
Bitcoin
330.800
2.88%
EXEN Coin
0.00
0.00%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C
    NASA'dan İstanbul paylaşımı

    NASA'dan İstanbul paylaşımı

    NASA, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak "Hey İstanbul, parlıyorsun" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 00:15
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 01:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya platformu Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı.

    "KENTİN GECE IŞIKLARINA BAKIN"

    Paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü. "İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

    NASA dan İstanbul paylaşımı #1

    NASA dan İstanbul paylaşımı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir