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    NASA'dan uzay yürüyüşü paylaşımı

    Uzay ajansı, iki astronotun gerçekleştirdiği görevle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 10:52
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    NASA'dan uzay yürüyüşü paylaşımı

    Amerikalı astronotlar Josh Cassada ve Frank Rubio, 7 saat süren uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında yapılan yürüyüş sırasında iki yeni güneş paneli kuruldu.

    NASA'dan açıklama

    NASA'dan yapılan açıklamada, "Cassada ve Rubio, Roll-Out Solar Array (iROSA) kurmak ve 1B kanalının yeniden etkinleştirilebilmesini sağlamak için bir kablonun bağlantısını kesmek üzere bugünkü ana hedeflerini tamamladılar." denildi.

    256'ncı uzay yürüyüşü oldu

    iROSA, hafif ve esnek güç kaynakları olarak biliniyor ve daha az kütleyle daha fazla enerji sağlıyor.

    Uzay istasyonu dışındaki çalışma, 256'ncı uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçerken, her iki astronot için de ikinci uzay yürüyüşü oldu.

    NASA'dan uzay yürüyüşü paylaşımı ViDEO

    Bir sonraki uzay yürüyüşünün tarihi

    iROSA'lar, elektrik üretim kapasitesini yüzde 30'a kadar artıracak ve istasyonun toplam kullanılabilir gücünü 160 kilovattan 215 kilovata çıkaracak.

    NASA, bir sonraki uzay yürüyüşünün 19 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

    NASA dan uzay yürüyüşü paylaşımı #1

    NASA dan uzay yürüyüşü paylaşımı #2

    NASA dan uzay yürüyüşü paylaşımı #3


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