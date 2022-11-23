Petrol
85.23
-3.56%
Euro
19.2975
0.63%
Dolar
18.6246
0.10%
Altın
1.039
-0.15%
Borsa
4848
1.41%
Bitcoin
313.694
2.18%
BTXN Coin
5.84
-1.35%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    NASA'dan yüzü asık yeni Güneş fotoğrafı geldi

    ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in 'suratını astığı' fotoğrafı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NASA'dan yüzü asık yeni Güneş fotoğrafı geldi

    NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Güneş'te mutlu bir yüz şeklini alan bir görüntüyü geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

    SDO, Güneş aktivitesinin nasıl oluştuğunu ve uzay havasını nasıl yönlendirdiğini araştırmayı amaçlıyor.

    İlk olarak 11 Şubat 2010'da fırlatılan gözlemevinin uzay aracı, Güneş'in iç yapısını, atmosferini, manyetik alanını ve enerji çıktısını ölçüyor.

    Şimdi de 'yüzü asık' Güneş fotoğrafı geldi

    ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in 'suratını astığı' fotoğrafı paylaştı.

    Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.

    NASA dan yüzü asık yeni Güneş fotoğrafı geldi #1

    Morötesi ışıkta görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak biliniyor ve hızlı Güneş rüzgarının uzaya atıldığı bölgeler olarak tanımlanıyor.


    Yağmur nedeniyle caddeler göle döndü
    3. Sayfa

    Yağmur nedeniyle caddeler göle döndü

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    MESSİ SAHAYA ÇIKIYOR! 2022 Dünya Kupası'nda günün maç programı!
    Futbol

    MESSİ SAHAYA ÇIKIYOR! 2022 Dünya Kupası'nda günün maç programı!

    Görüş Bildir