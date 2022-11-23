NASA'dan yüzü asık yeni Güneş fotoğrafı geldi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in 'suratını astığı' fotoğrafı paylaştı.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Güneş'te mutlu bir yüz şeklini alan bir görüntüyü geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

SDO, Güneş aktivitesinin nasıl oluştuğunu ve uzay havasını nasıl yönlendirdiğini araştırmayı amaçlıyor.

İlk olarak 11 Şubat 2010'da fırlatılan gözlemevinin uzay aracı, Güneş'in iç yapısını, atmosferini, manyetik alanını ve enerji çıktısını ölçüyor.

Şimdi de 'yüzü asık' Güneş fotoğrafı geldi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in 'suratını astığı' fotoğrafı paylaştı.

Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Morötesi ışıkta görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak biliniyor ve hızlı Güneş rüzgarının uzaya atıldığı bölgeler olarak tanımlanıyor.