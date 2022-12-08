NASA'nın Ay aracından yeni fotoğraflar geldi

NASA'nın Artemis görevi kapsamında Ay'a gönderdiği uzay aracı Orion, Ay'dan yeni fotoğraflar gönderdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketinin üzerindeki Orion uzay aracı, Ay yörüngesindeki görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya dönüş yoluna girdi.

Ay'ın yakınında büyük bir motor ateşlemesi gerçekleştiren Orion, pazar günü Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.

Ay'dan yeni görüntüler geldi

NASA’nın Artemis 1 görevinde yer alan Orion kapsülü, bir süre önce Ay’ın sadece 128 km üzerinden geçti. Bu çok yakın geçişte araç, çok önemli anlar yakaladı.



Orion, mesafe rekoru kırdı

NASA'dan yapılan açıklamada, kapsülün 26 Kasım'da yaklaşık 430 bin kilometre katettiği bildirildi.

Açıklamada, bunun, "insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının gidebildiği en uzak mesafe rekoru" olduğu duyuruldu.

NASA astronotlarının, şu an Ay'a iniş aracı bulunmayan Orion kapsülü ile 2024'te Ay'ın etrafında deneme turu gerçekleştirebileceği, 2025'te de SpaceX'in Starship'iyle Ay'a iniş girişiminde bulunulmasının planlandığı kaydediliyor.

SLS-Orion uzay aracının; tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

NASA, bu fotoğrafları Orion aracının motorlarının Dünya’ya dönüş için tekrardan ateşlendiği sırada çekti. Bu manevra Orion’un yörüngesini Dünya’nın çekimine sokacak.