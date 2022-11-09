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    NASA'nın Ay görevi kasırga yüzünden yine ertelendi

    2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, kasırga yüzünden ileri bir tarihe alındı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 11:58
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    NASA'nın Ay görevi kasırga yüzünden yine ertelendi

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    İlk fırlatma görevi yine ertelendi

    NASA, provalarını tamamladığı SLS roketini, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden daha önce iki kez fırlatılmaya çalıştı. Ancak roketin motorunda yer alan yakıt sorunu, fırlatmanın ertelenmesine neden oldu.

    NASA, söz konusu sorunu giderdi, ancak bu kez de fırlatmaya fırtına engel olmuş ve görev üçüncü kez ertelenmişti.

    NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini önümüzdeki günlerde fırlatmayı planlıyordu.

    Şimdi ise NASA, birkaç gün içinde Florida’nın kıyı şeridine vurması beklenen Nicole Kasırgası'ndan dolayı roketin kalkışını haftaya çarşambaya ertelediğini açıkladı.

    SLS

    Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.

    SLS


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