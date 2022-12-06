NASA'nın Ay'a gönderdiği Orion uzay aracı Dünya'ya dönüyor

NASA'nın Ay'a dönüş projesi Artemis'in ilk test aşamasını tamamlayan Orion kapsülü, Dünya'ya dönüş yoluna girdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketinin üzerindeki Orion uzay aracı, Ay yörüngesine girmişti.

Orion, Dünya'ya dönecek

NASA'nın Ay'a dönüş projesi Artemis'in ilk test aşamasını tamamlayan Orion kapsülü, Dünya'ya dönüş yoluna girdi.

Pazartesi günü Ay'ın yakınında büyük bir motor ateşlemesi gerçekleştiren Orion, pazar günü Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.

Orion, mesafe rekoru kırdı

NASA'dan yapılan açıklamada, kapsülün 26 Kasım'da yaklaşık 430 bin kilometre katettiği bildirildi.

Açıklamada, bunun, "insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının gidebildiği en uzak mesafe rekoru" olduğu duyuruldu.

NASA astronotlarının, şu an Ay'a iniş aracı bulunmayan Orion kapsülü ile 2024'te Ay'ın etrafında deneme turu gerçekleştirebileceği, 2025'te de SpaceX'in Starship'iyle Ay'a iniş girişiminde bulunulmasının planlandığı kaydediliyor.

SLS-Orion uzay aracının; tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.