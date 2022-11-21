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    NASA'nın Ay'a gönderdiği Orion uzay aracından ilk rapor geldi

    NASA'nın Artemis 1 kapsamında Ay'a gönderdiği Orion uzay aracından ilk raporlar paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:18
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    NASA'nın Ay'a gönderdiği Orion uzay aracından ilk rapor geldi

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketi, üzerindeki Orion uzay aracını 42 günlük bir görev için Ay yörüngesine yerleştirecek.

    Orion'dan ilk raporlar geldi

    Artemis 1 için Ay'a gönderilen Orion, yolculuk sırasında Dünya'nın etkileyici görüntülerini göndermişti. Bu görüntülerin ardından NASA, minik uzay aracı için ilk raporları paylaştı.

    orion

    "İyi performans gösterdi"

    Yapılan açıklamada NASA, "Orion uzay aracı şimdiye kadar son derece iyi performans gösterdi. Performans açısından bakıldığında, tüm sistemler beklentileri aştı." ifadelerini kullandı. 25 günlük görev için yola çıkan uzay aracı, 2,1 milyon kilometre katedecek.

    Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullandı. Ancak Orion, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapıyor.


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