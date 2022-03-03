NASA'nın Ay'a insan göndereceği Artemis görevi yine ertelendi

NASA, 2024 yılına planladığı Artemis projesini 2026 ve sonrasına ertelemek zorunda kaldı.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Öte yandan uzay ajansı, Artemis görevi ile birlikte aynı zamanda bir kadın astronotu da Ay'a göndermenin planları yapıyor. Ancak teknik zorluklar nedeniyle, görevlerin gerçekleşmesi oldukça zor.

ARTEMIS YİNE ERTELENDİ

Asıl hedefi 2024 yılında aya insanlı iniş gerçekleştirmek olan Artemis görevi, finansal zorluklar nedeniyle 2025 yılına ertelenmişti.

Yeni yapılan açıklamalara göre, her görevi en az 4.1 milyar dolara mal olacak proje 2026 yılına bile yetişmeyebilir.

Bu yılın başında NASA yöneticisi Bill Nelson, gereken kapsamlı maliyetleri karşılanmasına yeterli fon ayırmadıklarını söylemiş ve suçu Kongre'ye atmıştı.

Öte yandan, NASA’nın iniş sistemi geliştirmek için Blue Origin yerine Elon Musk’ın SpaceX şirketini seçmesi, Jeff Bezos'un NASA'ya dava açmasına neden olmuştu. Dava süreci de Artemis programını geciktiren etkenler arasında yer alıyor. Projenin toplam maliyeti ise 51 milyar doları bulacak.