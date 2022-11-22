NASA'nın Ay'daki aracı yeni fotoğraflar gönderdi

Kısa süre önce Ay yörüngesine yerleşen Orion uzay aracı, yolculuk sırasında yeni fotoğraflar çekti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketinin üzerindeki Orion uzay aracı, Ay yörüngesine yerleşti.

Orion, yeni fotoğraflar çekti

NASA’nın Orion kapsülü, Ay’ın çevresini turlamaya başladı ve yeni fotoğraflar gönderdi. Mürettebatsız uzay aracı, yörüngedeki motorlu uçuşu için manevra yaparken, Dünya'yı da içeren birkaç fotoğraf çekti.

Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, astronotlar için tasarlanan Orion kapsülü uzay aracının, gelecek hafta dünyadan yaklaşık 433 bin kilometre uzaklığa ulaşarak NASA'nın mesafe rekorunu kıracağı bildiriliyor.



