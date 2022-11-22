Petrol
88
0.63%
Euro
19.1529
0.41%
Dolar
18.6263
0.03%
Altın
1.044
0.39%
Borsa
4676
2.31%
Bitcoin
299.595
-2.56%
BTXN Coin
5.87
-1.34%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    NASA'nın Ay'daki aracı yeni fotoğraflar gönderdi

    Kısa süre önce Ay yörüngesine yerleşen Orion uzay aracı, yolculuk sırasında yeni fotoğraflar çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NASA'nın Ay'daki aracı yeni fotoğraflar gönderdi

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketinin üzerindeki Orion uzay aracı, Ay yörüngesine yerleşti.

    Orion, yeni fotoğraflar çekti

    NASA’nın Orion kapsülü, Ay’ın çevresini turlamaya başladı ve yeni fotoğraflar gönderdi. Mürettebatsız uzay aracı, yörüngedeki motorlu uçuşu için manevra yaparken, Dünya'yı da içeren birkaç fotoğraf çekti.

    orion

    Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak.

    Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, astronotlar için tasarlanan Orion kapsülü uzay aracının, gelecek hafta dünyadan yaklaşık 433 bin kilometre uzaklığa ulaşarak NASA'nın mesafe rekorunu kıracağı bildiriliyor.

    orion


    Macaristan Dışişleri Bakanı, Rusya'da nükleer enerji fuarına katıldı
    Dünya

    Macaristan Dışişleri Bakanı, Rusya'da nükleer enerji fuarına katıldı

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Bulgarlar Edirne'ye akın etti
    Yaşam

    Bulgarlar Edirne'ye akın etti

    Görüş Bildir