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    NASA'nın Crew-3 astronotları, SpaceX kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

    SpaceX'in, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Crew-3" mürettebatını taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUI) vardı.
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    • 12.11.2021 - 07:23
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    NASA'nın Crew-3 astronotları, SpaceX kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

    NASA'nın 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibini taşıyan kapsül, SepaceX'in "Falcon 9" roketiyle yörüngeye bırakılmasından yaklaşık 22 saat sonra UUI'ye ulaştı.

    2022'YE KADAR YÖRÜNGEDE KALACAKLAR

    Endurance lakaplı Crew Dragon kapsülünün yaklaşık 3 saat önce, mürettebatın Nisan 2022'ye kadar kalacağı yörünge istasyonuna demirlediği belirtildi.

    SpaceX tarafından paylaşılan videoda, UUI'ye yanaşan kapsüldeki "Crew-3" mürettebatının görüntüleri yer alırken, ekip komutanı Raja Chari'nin "Birleşme tamamlandı. I.S.S'de olmaktan mutluyuz." dediği duyuldu.

    NASA nın Crew-3 astronotları, SpaceX kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu nda #1

    UZAY UÇUŞLARININ OLDUĞUN EN YOĞUN YIL

    Dün yörüngeye gönderilen 4 astronotla birlikte 60 yılda uzay yolculuğuna çıkan astronot sayısı 600'ü aştı. 2021 ise 10 seneden fazla bir zamandır uzay uçuşlarının yapıldığı en yoğun yıl oldu.

    UUI'ye yerleşen 4 kişilik "Crew-3" ekibi, 6 ay boyunca 200'den fazla bilimsel deney üzerinde çalışacak.

    NASA nın Crew-3 astronotları, SpaceX kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu nda #2

    NASA nın Crew-3 astronotları, SpaceX kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu nda #3

    NASA nın Crew-3 astronotları, SpaceX kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu nda #4

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