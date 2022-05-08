NASA'nın DART misyonu, uzayda göktaşını hedef alacak

Dimorphos asteroidiyle planlı çarpışma için geri sayım başladı. Bilim insanları, zorlu görevle ilgili görüşlerini paylaştı.

ABD merkezli uzay ajansı NASA, gelecekte Dünya'ya tehdit oluşturması muhtemel uzay cisimlerine önlem almak amacıyla zorlu bir görevi yerine getirmeye hazırlanıyor.

300 milyon dolarlık proje olan Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) kapsamında uzay aracı, Dünya yörüngesine yakın bir bölgede Dimorphos asteroidiyle planlı şekilde çarpıştırılacak.

"Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi"

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda görevli bilim insanı ve DART fikrini ortaya atan araştırmacı Andy Cheng, Financial Times'a verdiği demeçte, "20 yıldır düşündüğümüz bir şeyin gerçekleşmesi çok heyecan verici. Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi." dedi.

Göktaşını vurmayan hazırlanan söz konusu teknoloji, NASA'dan bilim insanları tarafından test ediliyor.

Saatte 23 bin kilometre hızla çarpacak

Uzay aracının, göktaşının yolunu değiştirmek için saatte 23 bin kilometre hızla belirlenen cisme çarpması planlanıyor.

Geçen yıl kasım ayında uzaya fırlatılan ana DART uzay aracı, eylül ayında gerçekleşmesi beklenen çarpma sonrasında kayıt yapacak olan İtalyan Uzay Ajansı tarafından inşa edilen bir uydu taşıyor.

Misyon kapsamında Dünya tabanlı teleskoplar da ölçümler gerçekleştirecek.





"Bu kadar heyecan verici yapan şey..."



Fransa merkezli gezegen bilimcisi Patrick Michel, DART çarpmayı gerçekleştirdiğinde yaşanabilecek belirsizliklere dikkati çekti.

"Bu görevi bu kadar heyecan verici yapan şey, Japonya'nın Hayabusa2'si ve NASA'nın Osiris-Rex'i gibi uzay araçlarıyla asteroidlere yapılan önceki ziyaretlerin sürprizler bulması." diyen Michel, şöyle devam etti:

"Dimorphos'un büyüklüğü dışında fiziksel özellikleri hakkında çok az şey biliyoruz. Etkinin modellenmesi, bir dizi olası sonucu gösteriyor. Ne kadar çok fırlatılırsa, o kadar çok Dimorphos saptırılır. Etkinin etkisi beş, hatta sekiz faktörle çarpılabilir."

"Çok garip şeyler olabilir"

DART'ın çarpma etkisinin asteroidin şeklini değiştirebileceğini dile getiren Cheng de soluk bir kuyruklu yıldız gibi bir toz bulutunu takip eden “aktif bir asteroit” olabileceğini kaydetti ve ekledi: "Çok garip şeyler olabilir."