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    NASA'nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarptı

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansının Çift Asteroid Yönlendirme Testi isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.
    • 27.09.2022 - 08:23
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    NASA'nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarptı

    NASA'nın internet sitesinden ve tüm sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayında, dünyanın potansiyel asteroit veya kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla uzaya fırlatılan DART, dünya için hiçbir tehdit oluşturmayan Dimorphos isimli asteroide tam zamanında çarptı.

    Asteroidi yörüngesinden saptırmak için çarptı

    AA'nın haberine göre; DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.

    NASA nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarptı #1

    Çarpışma, 45 saniye gecikmeli yayınlandı

    Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi.

    NASA nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarptı #2

    "İnsanlık için bir ilk"

    DART'ı geliştiren Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan yönetilen planlı çarpışma sonrası, NASA yetkilisinin canlı yayında, "Bu, insanlığın bir gök cisminin rotasını değiştirmek üzere yaptığı ilk girişimdi." şeklindeki sevinç ifadeleri duyuldu.

    NASA nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarptı #3

    Bir uzay aracının asteroidle hedefli çarpışabileceği ispatlandı

    Başarılı deneme sonucu bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu.

    NASA nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarptı #4

    NASA nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarptı #5

     


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