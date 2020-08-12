NASA'nın gezegen avcısı TESS, ana görevini tamamladı

Evrendeki diğer gezegenleri keşfetmek için göreve başlayan NASA'nın TESS uydusu, yıldızlı bölgenin yaklaşık yüzde 75'ini tarayarak ana görevini sonlandırdı.

Evrendeki diğer gezegenleri keşfetmek için şimdiye kadar birçok çalışma yürüten NASA, 2018 yılında "Transiting Exoplanet Survey Satellite" (TESS) uydusunu uzaya göndermişti.

18 Nisan 2018 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve aynı yıl ağustos ayında göreve başlayan NASA'nın TESS uydusu, 400 kat daha büyük bir alanda transit yöntemini kullanarak dış gezegenleri tespit ediyor.

YILDIZLI BÖLGENİN YÜZDE 75'İNİ TARADI

NASA'nın Tess uydusu, yıldızlı gökyüzünün yaklaşık yüzde 75'ini tarayarak ana görevini başarıyla tamamladı. Uydu, bu görev sırasında 66 yeni dış gezegen bulmayı başardı.

Ayrıca uydu tarafından tespit edilen yaklaşık 2 bin 100 kadar cisim, dış gezegen onayı için sırada bekliyor.

TESS'in en heyecan verici sonuçlarından biri de sıvı suyun varlığı için potansiyel olarak uygun koşullara sahip bölgede bulunan gezegenlerin keşfedilmesiydi. Ancak bu gezegenler, Dünya'dan oldukça uzakta olduğu için daha güçlü teknolojiler gerekiyor.

EYLÜL 2022'DE GÖREVİ BİTİYOR

TESS uydusu, yaklaşık 4 buçuk yıl sürecek görevini Eylül 2022'de tamamlayacak. Uydu üzerinde çalışan NASA ekibi, uydunun verileri toplama ve işleme şeklini geliştirmeyi başardı. TESS kameraları artık üç kat daha hızlı bir şekilde her 10 dakikada bir tam bir görüntü yakalayabiliyor.

NASA; bu daha hızlı ölçümlerinin, TESS'in yıldız salınımlarının neden olduğu parlaklık değişikliklerini daha iyi çözmesine ve aktif yıldızlardan gelen patlayıcı parlamaları daha ayrıntılı olarak yakalamasına olanak tanıyacağını söylüyor.

Her biri baktığı yöndeki uzayın dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera taşıyan TESS uydusu, öte gezegenleri yıldızının önünden geçişi anında tespit etmeye çalışıyor.

Bilim insanları, bu geçiş anında yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, aynı zamanda ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer özelliklerini belirleyebiliyor.