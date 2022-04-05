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    NASA'nın insanları Ay'a götürecek roketine yıldırım düştü

    NASA'nın yeniden Ay'a ayak basmasına yardımcı olacak SLS roketi, fırlatma rampasında beklerken yıldırımların hedefi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:28
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    NASA'nın insanları Ay'a götürecek roketine yıldırım düştü

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. Şirket, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    NASA'nın Artemis 1 görevi için geliştirdiği SLS roketi ve Orion Uzay Aracı, geçtiğimiz günlerde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştırılmıştı.

    YILDIRIMLARIN HEDEFİ OLDU

    NASA'nın yeni mega roketinin fırlatma rampasına yıldırım düştü. NASA, düşen yıldırımın 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a götürmeyi amaçlayan SLS roketine ve uzay aracına herhangi bir zarar vermediğini duyurdu.

    nasa

    Düşen yıldırımların ardından, roketin mürettebatsız bir görevde fırlatılmasından önceki son büyük test olan üç günlük "ıslak elbise provası", birkaç saat ertelendi .

    Islak elbise provası, fırlatma kontrolörlerinin roketi yakıtla doldurması, kalkıştan önce 10 saniyeye kadar geri sayması ve ardından durup tankları boşaltması sürecinden oluşuyor.

    HEDEF AY VE MARS

    NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

    NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

    sls

    SLS

    sls


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