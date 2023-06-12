NASA'nın insanlı Ay görevi ertelenebilir 2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının üçüncü görevinin, ertelenebileceği bildirildi.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Artemis-3 ertelenebilir

Artemis programının ilk mürettebatlı Ay iniş görevi ve Starship iniş aracının ilk mürettebatlı uçuşu olarak planlanan Artemis-3 görevi, normal şartlar altında 2025 yılında yapılacaktı.

NASA'nın Ay'a insanlı keşif programı Artemis'in üçüncü görevi olan Artemis 3, SpaceX'in Starship roketinde yaşanan sorunlar nedeniyle 2026'ya ertelenebilir.

Ayrıca NASA ile SpaceX arasında Starship'in finansmanı konusunda da anlaşmazlıklar yaşanıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.