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- NASA'nın InSight aracı ile Mars'a sondaj yapma görevi başarısız oldu
NASA'nın InSight aracı ile Mars'a sondaj yapma görevi başarısız oldu
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 12:42
- Güncelleme : 18.01.2021 - 12:49
NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.
Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, bir türlü istenilen görevleri gerçekleştiremedi.
Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç, yüzeyin zorlu koşullarıyla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı.
NASA: BAŞARISIZ OLDUK
Mars yüzeyinin InSight gözlem aracına çok fazla geldiğini ifade eden NASA, uzay aracının sahip olduğu “köstebek” lakaplı ısı sondasının delik açma denemelerinin başarılı olamadığını duyurdu
GÖREV SONLANDI
NASA’nın aldığı bu kararla birlikte, InSight aracının macerasının büyük bir bölümü de sonlanmış oldu.
Ancak NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği InSight’ın robotik kolu ve sismometresi (SEIS), gezegenin jeolojisi hakkında daha detaylı veriler elde etmeye devam edecek.