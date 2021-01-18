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    NASA'nın InSight aracı ile Mars'a sondaj yapma görevi başarısız oldu

    NASA, kızıl gezegen Mars'ta incelemelerde bulunan ve yüzeyi delerek keşif yapmaya çalışan aracı InSight'ın görevine son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 12:49
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    NASA'nın InSight aracı ile Mars'a sondaj yapma görevi başarısız oldu

    NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

    Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, bir türlü istenilen görevleri gerçekleştiremedi.

    Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç, yüzeyin zorlu koşullarıyla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı.

    NASA: BAŞARISIZ OLDUK

    Mars yüzeyinin InSight gözlem aracına çok fazla geldiğini ifade eden NASA, uzay aracının sahip olduğu “köstebek” lakaplı ısı sondasının delik açma denemelerinin başarılı olamadığını duyurdu

    insight

    GÖREV SONLANDI

    NASA’nın aldığı bu kararla birlikte, InSight aracının macerasının büyük bir bölümü de sonlanmış oldu.

    Ancak NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği InSight’ın robotik kolu ve sismometresi (SEIS), gezegenin jeolojisi hakkında daha detaylı veriler elde etmeye devam edecek.

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