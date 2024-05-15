NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'taki bininci gününü tamamladı Şubat 2021'de Mars yüzeyine iniş yapan Perseverance aracı, tam bin gündür kızıl gezegende görev yapıyor.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

Mars'taki 1000. gününü tamamladı

Şubat 2021'de Mars yüzeyine iniş yapan Perseverance aracı, tam bin gündür kızıl gezegende çalışıyor.

Bugüne kadar Jezero Krateri içinde 23 farklı örnek toplayan araç, bir yandan da Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair izleri arıyor.

NASA, Perseverance aracılığıyla Mars'ta yaşamın izlerini arıyor. Kraterin olduğu bölgede, geçmişte büyük bir göl olduğu biliniyor.

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta toplamda 2 yıl kalması planlanıyordu.