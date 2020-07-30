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- NASA'nın Mars aracı fırlatılıyor
NASA'nın Mars aracı fırlatılıyor
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 13:32
- Güncelleme : 30.07.2020 - 13:32
NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracı, artık yolun sonuna geldi.
Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.
Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.
BUGÜN FIRLATILIYOR
30 Mart 2021'de Mars yüzeyine ulaşması beklenen Perseverance aracı, bugün TSİ 14:50'de fırlatılacak.
2.5 MİLYON TÜRK'ÜN ADI MARS'A GİDİYOR
NASA, “Mars’a Adını Gönder” kampanyasıyla dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kişinin adını da araçla birlikte Mars'a gönderecek. Bu isimler arasında ise yaklaşık 2.5 milyon isim Türkiye'den kayıt yaptırmıştı.
FIRLATMA GÖREVİ CANLI TAKİP
Perseverance Mars aracının fırlatma görevini NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.