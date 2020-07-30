NASA'nın Mars aracı fırlatılıyor

NASA, Perseverance isimli Mars aracını bugün TSİ 14:50'de fırlatacak. Fırlatmayı nasıl canlı takip edebileceğinizi anlattık.

NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracı, artık yolun sonuna geldi.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

BUGÜN FIRLATILIYOR

30 Mart 2021'de Mars yüzeyine ulaşması beklenen Perseverance aracı, bugün TSİ 14:50'de fırlatılacak.

2.5 MİLYON TÜRK'ÜN ADI MARS'A GİDİYOR

NASA, “Mars’a Adını Gönder” kampanyasıyla dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kişinin adını da araçla birlikte Mars'a gönderecek. Bu isimler arasında ise yaklaşık 2.5 milyon isim Türkiye'den kayıt yaptırmıştı.

FIRLATMA GÖREVİ CANLI TAKİP

Perseverance Mars aracının fırlatma görevini NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.