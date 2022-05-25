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    NASA'nın Mars aracı InSight, veda fotoğrafı gönderdi

    NASA'nın 2018 yılında Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight, birkaç ay içinde görevine son verecek. Araç, çektiği son selfie fotoğrafını DÜnya'ya ulaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 09:15
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    NASA'nın Mars aracı InSight, veda fotoğrafı gönderdi

    NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

    Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, bir türlü istenilen görevleri gerçekleştiremedi.

    Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç, yüzeyin zorlu koşullarıyla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı.

    InSight, azalan güç kaynağı nedeniyle bilim operasyonlarına birkaç ay içerisinde son verecek.

    Veda selfie'si

    NASA, şimdi InSight ile vedalaşmaya hazırlanırken, ekip de ikonik kaşife veda etmek için son bir selfie yakalamaya karar verdi.

    InSight selfie’si gelecekteki projeler için bir yol gösterici olsa da aynı zamanda yıllardır Mars'ta çalışmalar yürüten aracın da son fotoğrafı olacak.

    selfie

    Güneş panellerini kaplayan Mars tozu, güç miktarını Mars günü başına kabaca 500 watt-saat'e düşürdü.

    InSight, 2018 yılının kasım ayında indiğinde, güneş panelleri her bir gün için yaklaşık 5 bin watt-saat güç üretiyordu.

    InSight'ın proje müdür yardımcısı Kathya Zamora Garcia, "Takvim yılının sonunda, tüm InSight operasyonlarını sonlandıracağız. Ne yazık ki elimizde onu çalıştıracak enerji yok." dedi.

    NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği InSight, bir mucize olmazsa tamamen kapatılacak.

    insight


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