NASA'nın Mars aracı InSight, yolun sonuna geldi

NASA'nın 2018 yılında Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight, birkaç ay içinde görevine son verecek.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, bir türlü istenilen görevleri gerçekleştiremedi.

Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç, yüzeyin zorlu koşullarıyla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı.

Görev sonlanıyor

AA'da yer alan habere göre InSight, azalan güç kaynağı nedeniyle bilim operasyonlarına birkaç ay içerisinde son verecek.

Güneş panellerini kaplayan Mars tozu, güç miktarını Mars günü başına kabaca 500 watt-saat'e düşürdü.

InSight, 2018 yılının kasım ayında indiğinde, güneş panelleri her bir gün için yaklaşık 5 bin watt-saat güç üretiyordu.

InSight'ın proje müdür yardımcısı Kathya Zamora Garcia, "Takvim yılının sonunda, tüm InSight operasyonlarını sonlandıracağız. Ne yazık ki elimizde onu çalıştıracak enerji yok." dedi.

Beklenenden fazla görev yaptı

Görev sonunda, InSight'ın görev süresi, başlangıçta tahmin edilenden neredeyse iki kat daha uzun sürecek. Keşif aracının 2 Dünya yılı görevde kalması beklenirken, 4 Dünya yılına ulaşmış oldu.

NASA'nın diğer uzay araçlarını indirdiği kraterlerin aksine, InSight'ın iniş yaptığı Elysium Planitia'da tozları süpüren güçlü rüzgarlar yok.

Bu nedenle aracın güneş panellerini kaplayan tozlar, rüzgarlar tarafından dağıtılamıyor.

NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği InSight, bir mucize olmazsa tamamen kapatılacak.