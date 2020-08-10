NASA'nın Mars aracının çektiği etkileyici fotoğraflar

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Curiosity'nin 8. yılını Mars'tan çekilen etkileyici fotoğraflar ile kutladı.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

MARS'TAN ETKİLEYİCİ FOTOĞRAFLAR

Mars keşif aracı Curiosity, kızıl gezegendeki 8. yılına girdi. NASA, Curiosity'nin yıl dönümü dolayısıyla Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı. İşte Curiosity'nin çektiği birbirinden harika Mars fotoğrafları:



