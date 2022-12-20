NASA'nın Mars gezgini InSight, emekliye ayrılıyor

NASA'nın kızıl gezegendeki yer altı aktivitelerini keşfetmek için gönderdiği InSight uzay aracı, son günlerine yaklaştı.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, bir türlü istenilen görevleri gerçekleştiremedi.

Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç, yüzeyin zorlu koşullarıyla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı.

InSight aracı yolun sonuna geldi

Pazartesi günü NASA InSight Twitter hesabında paylaşılan bir mesajda, “Gücüm gerçekten çok düşük, bu yüzden gönderebileceğim son görüntü bu olabilir. Yine de benim için endişelenme.

Burada geçirdiğim zaman hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem, yapacağım ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle kaldığın için teşekkürler." denildi.

Bir kazıcı ve deprem monitörüyle donanmış robotik jeolog, ilk olarak Kasım 2018'de Elysium Planitia bölgesine indi.

O zamandan beri araç, jeolojik kazılar üstlendi ve doğrudan Mars yüzeyine yerleştirilmiş yüksek teknolojili bir sismometre kullanarak depremlerin ilk ölçümlerini yaptı.

InSight, Mars Relay Network'ün bir parçası olan Mars yörüngesindeki uzay aracıyla art arda iki iletişim oturumunu kaçırdığında, NASA görevin bittiğini resmen ilan edecek.

Güneş panellerini kaplayan Mars tozu, güç miktarını Mars günü başına kabaca 500 watt-saat'e düşürdü.

InSight, 2018 yılının Kasım ayında indiğinde, güneş panelleri her bir gün için yaklaşık 5 bin watt-saat güç üretiyordu.

NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği InSight, bir mucize olmazsa tamamen kapatılacak.