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    NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity havalanıyor

    NASA, Mars'taki helikopter Ingenuity’nin test uçuşunu canlı yayınla bugün gerçekleştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:38
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    NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity havalanıyor

    NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

    Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de geçtiğimiz günlerde yüzeye yerleştirmişti.

    İLK UÇUŞ BUGÜN

    Mars'ta ilk uçuş için çalışmalarını sürdüren NASA, helikopteri Mars yüzeyine yerleştirdikten sonra ilk test uçuşunu bugün gerçekleştirecek.

    Yerden yaklaşık 3 metre yükseklecek ve 30 saniye boyunca havada asılı kalacak helikopter, kendi etrafında birkaç tur attıktan sonra yumuşak iniş yapmaya çalışacak.

    mars

    İNİŞTE SORUN OLURSA GÖREV TAMAMEN BİTECEK

    Testin başarılı olması halinde NASA, Ingenuity ile önümüzdeki haftalarda birkaç test daha gerçekleştirecek ve daha da yükseğe havalanacak.

    Ingenuity proje yöneticisi MiMi Aung, aracın bugünkü test uçuşunda kötü bir iniş yapması halinde görevin tamamen sona ereceğini söyledi.

    Kısacası olası bir felaket senaryosu, NASA'nın tüm planlarını bozacak ve kurum, gelecek yıl yapılacak görevlerde kızıl gezegene yeni bir helikopter göndermek zorunda kalacak.

    ÖNCEDEN VERİLEN KOMUTLARLA HAVALANACAK

    NASA, söz konusu test uçuşunu Mars'taki Jezero Krateri adlı geniş bir havzada gerçekleştirecek, ancak Dünya ile Mars arasındaki mesafe nedeniyle araç anlık olarak kontrol edilemeycek.

    Helikopter, önceden gönderilen komutlar sayesinde havalanıp iniş yapmaya çalışacak.

    NASA nın Mars helikopteri Ingenuity havalanıyor #2

    CANLI YAYINLANIYOR

    NASA, hem Ingenuity'nin üzerinde hem de Perseverance aracındaki kameralarla bu tarihi test uçuşunu YouTube üzerinden canlı yayınlayacak.

    Eğer her şey yolunda giderse Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçecek

    Söz konusu canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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