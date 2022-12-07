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    NASA'nın Mars helikopteri irtifa rekoru kırdı

    Daha önce 12 metre irtifaya ulaşan Ingenuity isimli helikopter, son uçuşuyla rekorunu tazeledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 10:15
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    NASA'nın Mars helikopteri irtifa rekoru kırdı

    NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

    Helikopterin ilk uçuşunu geçen yıl nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

    Uçuş rekoru kırdı

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'a gönderilen uzay helikopterinin rekor kırdığını duyurdu.

    Ingenuity, Mars yüzeyinden 14 metre yükselerek yeni irtifa rekoru kırdı. Bu, zorlu koşullara rağmen helikopterin ne kadar iyi teknolojilere ve donanıma sahip olduğunu da göstermiş oldu.

    1,8 kilogram ağırlıktaki Mars helikopteri, bir önceki uçuşunda 12 metreye ulaşarak irtifa rekoru kırmayı başarmıştı.

    ingenuity

    Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçmişti.

    Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

    Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.

    ingenuity


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