NASA'nın Mars'taki helikopteri görüntülendi NASA'nın Mars'taki uzay aracı Perseverance, minik helikopter Ingenuity'nin fotoğrafını çekti.

ensonhaber.com

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu geçen yıl nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Helikopter görüntülendi

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Perseverance, minik helikopter Ingenuity'nin fotoğrafını çekti.

Uzay ajansı bu görseli "Ingenuity'nin ilk uçuşundan bu yana elde edilen en iyi fotoğrafı" diye niteledi.

Perseverance, 16 Nisan'da helikopterin yaklaşık 23 metre yakınına gitti. Bu esnada çekilen fotoğrafta, helikopterin pervanesinde biriken Mars toprağı dikkat çekiyor.

Perseverance ve Ingeniuty'le ilgilenen NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı, biriken toza rağmen helikopterin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

NASA, Ingenuity'nin uçuş denemelerinden gelen bulgular ışığında yeni nesil helikopterler geliştirmeyi hedefliyor. Bu helikopterler mürettebatlı Mars görevlerinde kullanılacak.