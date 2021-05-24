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    NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity, uydudan görüntülendi

    NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity, gezegenin sarp yamaçlarına tırmanırken fotoğraflandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:42
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    NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity, uydudan görüntülendi

    NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

    Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

    UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

    NASA'nın kızıl gezegen yörüngesindeki Mars Keşif Gezgini (MRO), 5.5 kilometre yüksekliğindeki Mont Mercou'ya (Sarp Dağ) tırmandığı sırada Curiosity'nin havadan görüntülerini kaydetti.

    curiosity

    Yukarıdaki görüntü, yörünge aracındaki Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilimi Deneyi (HiRISE) isimli kamerayla 18 Nisan'da çekildi.

    Görüntünün kaydedildiği sırada yörünge aracı, Curiosity'nin bulunduğu noktadan 269 kilometre yüksekteydi. Bu da Mars'ın çarpıcı yamaçlarının tüm görkemiyle kameraya yansımasını sağladı.

    Curiosity, Eylül 2014'te Gale Krateri'nin merkezinden yükselen Mont Mercou'nun eteklerine ulaşmıştı.

    Mars gezgini, o zamandan beri söz konusu dağa tırmanıyor ve katmanlı kaya birikintilerini inceliyor.

    mars gale krateri

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