NASA'nın New Horizons aracı, önemli bir mesafeyi geride bıraktı

NASA'nın New Horizons aracı, önemli bir mesafeyi geride bıraktı

NASA'nın cüce gezegen Plüton'u araştırmak üzere fırlattığı uzay aracı New Horizons, Güneş'ten 50 astronomik birim (AU) uzaklığa ulaşmayı başardı.

NASA'nın cüce gezegen Plüton'u araştırmak üzere 2006'da fırlattığı uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), Şubat 2007'de Jüpiter'i geçmiş ve 2015 yılında Plüton ve uydularından bilgi toplamıştı.

Daha sonra Neptün'ün ötesindeki soğuk ve buzlu nesneleri incelemek için Kulper Kuşağı'na ulaşan New Horizons, hala ilerlemeye devam ediyor.

50 ASTRONOMİK BİRİMİ AŞTI

NASA'dan yapılan açıklamaya göre New Horizons, 17 Nisan itibarıyla Güneş'ten 50 astronomik birim (AU) uzaklığa ulaşmayı başardı. (1 Astronomik birim: Güneş ve Dünya arasındaki uzaklık)

Kısacası uzay aracının şu anda bulunduğu konumun Güneş'e olan uzaklığı, Dünya'nınkinden 50 kat daha fazla.

Plüton ve uydularına uçan ilk uzay aracı unvanını taşıyan New Horizons, bu uzaklığa ulaşmayı başaran 5. araç oldu.

Söz konusu mesafeyi aşan ilk uzay araçları sırasıyla Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10 ve Pioneer 11'di. Voyager araçları, 1977'de Güneş sisteminin kıyılarını keşfetmeleri için fırlatılmıştı.

Şu anda Güneş'ten yaklaşık 7,5 milyar kilometre uzakta bulunan New Horizons, saatte 58 bin 536 kilometre hızla hareket ediyor.

ABD'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda görev alan, New Horizons operasyonlar müdürü Alice Bowman, aracın çok çok uzaklarda olması nedeniyle verilen komutların tam 14 saat sonra araca ulaştığını söylüyor.