NASA'nın Orion kapsülü 'en uzak mesafe' rekorunu kırdı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın 16 Kasım'da Ay'a dönüş projesi kapsamında fırlattığı Orion kapsülü, "en uzak mesafe" rekorunu kırmayı başardı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketinin üzerindeki Orion uzay aracı, Ay yörüngesine doğru yola çıkmıştı.

Orion kapsülünün Ay'ın yörüngesinde yaklaşık bir hafta kalması ve daha sonra Dünya'ya dönüş yoluna girerek, 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi planlanıyor.

Orion, mesafe rekoru kırdı

NASA'dan yapılan açıklamada, kapsülün 26 Kasım'da yaklaşık 430 bin kilometre katettiği bildirildi.

Açıklamada, bunun, "insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının gidebildiği en uzak mesafe rekoru" olduğu duyuruldu.

Artemis misyon yöneticisi Mike Sarafin, fırlatmadan yalnızca iki hafta sonra kırılan bu rekorun, bir sonraki görevler için atılacak adımlara ışık tutacağını kaydetti.

NASA astronotlarının, şu an Ay'a iniş aracı bulunmayan Orion kapsülü ile 2024'te Ay'ın etrafında deneme turu gerçekleştirebileceği, 2025'te de SpaceX'in Starship'iyle Ay'a iniş girişiminde bulunulmasının planlandığı kaydediliyor.

SLS-Orion uzay aracının; tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.