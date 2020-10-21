NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu göktaşından örnek almayı başardı

NASA tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracı, söz konusu numune toplama işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmıştı.

Asıl görevi, göktaşından en az 60 gramlık bir numune alarak Dünya'ya geri getirmek olan araç, 3 Aralık 2018'de Bennu'nun yakınına ulaştı ve gözlemlere başladı.

Aylarca numune alabileceği uygun iniş yeri bulabilmek için göktaşını gözlemleyen araç, 12 Aralık 2019'da Nightingale olarak bilinen bir iniş noktası belirledi ve aracı Bennu göktaşına indirmek için hazırlıklar başladı.

GÖKTAŞINDAN ÖRNEK TOPLAMAYI BAŞARDI

NASA ekipleri, dün gece OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.

Uzay aracı, Bennu'nun yüzeyindeki 8 metrelik bir alana iniş yaparak, birkaç saniye içerisinde toplayabildiği kadar numune topladı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre ise aracın hedeflenen 60 gram numuneye ulaşıp ulaşmadığı birkaç gün sonra belli olacak.





Toplanan örnekler, daha sonra Dünya'ya geri getirilmek için yola çıkacak. Göktaşından toplanan örnekler; gök cisminin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak ve hatta Dünya'daki yaşamın kökenini araştırmak için kullanılacak.

2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç 24 Eylül 2023'te Dünya atmosferine yeniden girecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah Test ve Eğitim Sahasına bir paraşütle inecek.