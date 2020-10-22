NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracının Bennu göktaşına iniş anı

NASA, numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracının iniş görüntülerini yayınladı.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde uzaya fırlatılmış ve 2018 yılında göktaşının yakınına ulaşarak, cismi gözlemlemeye başlamıştı.

Aylarca numune alabileceği uygun iniş yeri bulmaya çalışan araç, 12 Aralık 2019'da Nightingale olarak bilinen bir iniş noktası belirlemişti.

GÖKTAŞINA İNDİ

NASA ekipleri, 21 Ekim gecesi OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi başardı. NASA, aracın göktaşına iniş anının yeni görüntülerini paylaştı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, aracın hedeflenen 60 gram numuneye ulaşıp ulaşmadığı birkaç gün sonra belli olacak.

Göktaşından toplanan örnekler; gök cisminin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak ve hatta Dünya'daki yaşamın kökenini araştırmak için kullanılacak.

2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç topladığı örnekler ile birlikte 24 Eylül 2023'te Dünya atmosferine yeniden girecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah Test ve Eğitim Sahasına inecek.