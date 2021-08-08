NASA’nın Perseverance aracı, Mars'tan numune toplayamadı

NASA’nın Perseverance aracı, Mars'ta yaşam izleri bulmak için gerçekleştirdiği numune toplama görevinde başarısız oldu.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de yüzeye indirmişti.

Perseverance, üzerindeki bilimsel ekipmanların yardımıyla eskiden bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri'ni araştırıyor.

Kraterdeki kayaların incelenmesiyle ortaya çıkacak bilgiler; kraterdeki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve hangi yaşta olduklarına dair zaman çizelgesi çıkarılmasını sağlayacak.

NUMUNE GÖREVİ BAŞARISIZ

Bir kraterden numune toplaması gereken Perseverance, beklendiği gibi zeminde delik açma görevini başarıyla gerçekleştirdi. Ancak NASA açıklamasına göre araç, toplamaya çalıştığı kaya örneklerini numune tüpüne yerleştiremedi.

NASA’dan gelen duyuruya göre aracın numune tüpü, görev sırasında bir sorun görünmemesine rağmen boştu.

Günümüzden 3,5 milyar yıl önce oluşmuş olan bir göle ait olduğu düşünülen Jezero Krateri, şu anda Perseverance’ın ana odak noktası konumunda.

Perseverance'ın buradan toplayacağı ve gelecekteki başka bir görevde Dünya'ya gönderilecek kaya örneklerinde, eskiden yaşamış olabilecek mikroskobik canlıların fosilleri bulunabilir.

Perseverance'ın bulguları, aynı zamanda gezegenin jeolojisini ve geçmişte Mars ikliminin nasıl olduğunu da ortaya koyacak.

Böylece gelecekte Mars'a gidecek astronotlar, gezegen hakkında önceden hazırlık yapabilecek.