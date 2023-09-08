NASA'nın Perseverance gezgini Mars'ta gizemli kayalar tespit etti Bilim insanları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Perseverance aracını kullanarak Mars yüzeyinde gizemli şekiller buldu.

ensonhaber.com

Mars keşif misyonları, kızıl gezegenin yüzeyindeki gelişmeleri izlemeye devam ederken, bilim insanları arasındaki heyecan ve merak giderek artıyor.

Araştırmacılar, Mars'ın yüzeyindeki kurumuş göl yataklarında ve eski nehir yollarında önemli ipuçları bulmaya devam ediyor.

NASA'nın Perseverance gezgininin yeni fotoğrafına baktığınızda, kızıl gezegende şüpheli bir şeyler olduğunu düşünebilirsiniz.

Bunun nedeni, araba boyutundaki robotun, köpekbalığı yüzgecine ve yengeç pençesine benzeyen iki ayrı kayanın görüntüsünü yakalamasıdır.

Garip kayalar

ABD uzay ajansı, bu son keşfi X'te (eski adıyla Twitter ) paylaştı ve fotoğraftaki şekiller için kısa sürede binlerce yorum geldi.

Bazı kullanıcıları, 'yengeç pençesinin' daha çok bir kahve çekirdeğine veya 'yumurtaları için delik kazan' bir kaplumbağanın kafasına benzediğini söyledi.

Geçen ay çekilen fotoğraflar, pareidolia olarak bilinen bir olgunun son örneği. İnsan beyni, gözlerin gördüklerini anlamlandırmak isterken bu durum gerçek olmayan bir anlam yaratıyor.

Pareidolia nedir

Pareidolia, genellikle rastgele veya anlamsız desenlerde, nesnelerde veya seslerde insanlar veya hayvanlar gibi tanıdık ve anlamlı şekiller veya desenler görmek olarak tanımlanan psikolojik bir fenomendir.

Bu, insanların zihinlerinin düzenli ve tanıdık desenleri algılama eğiliminde olduğu birçok durumda ortaya çıkar. Bu durumla birlikte aşağıdaki durumlar ortaya çıkabiliyor:

Bulutlarda yüz veya hayvan şekilleri görmek,

Ay veya Mars yüzeyinde yüz şekilleri veya nesneler görmek,

Duvarlardaki desenlerde tanıdık nesneler veya yüzler görmek,

Rastgele bir müzik parçasında mesajlar veya anlamlar aramak.

Mars'ta daha önce bulunan garip cisimler

NASA'nın Curiosity gezgini, Mars'ta kemik benzeri garip bir cisim tespit etmişti.

Araba boyutundaki robot tarafından çekilen görüntüler, 154 km uzunluğundaki Gale Krateri'nin tabanında uzanan bir kayadan çivi gibi çıkıntı yapan yapıları gösteriyor.

Bazı uzmanlar, yapıyı bir balık kılçığı ya da köknar ağacının dalına benzeterek, bunun Dünya'da “doğal bir kaya oluşumu olarak ortaya çıkmasının zor olacağını” söylüyor.

NASA'nın Dünya'ya gönderdiği aşağıdaki görüntüde ise Mars'ın üzerinde hiçbir benzeri olmayan taş parçası dikkat çekiyor.

Oldukça devasa bir yapıda olan ve siyah-gri karışımı bir renge sahip olan bu cismin uzay boşluğundan kopup gelen bir göktaşı olduğu düşünülüyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor. ( Ya da biz öyle sanıyoruz.)

Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar kızıl gezegende hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

Curiosity'nin çektiği fotoğraflardan birine yakından bakıldığında daha çok tropikal iklimde yaşamını sürdüren iguana benzeri bir cisim dikkat çekiyor.

Her ne kadar bilim insanları bunların birer kaya parçası olduğunu dile getirse de fotoğrafı görenler NASA'nın kendilerinden gerçekleri gizlediğini düşünüyor.