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    NASA'nın uzay aracı, topladığı göktaşı örneklerini kapsüle yerleştirdi

    Numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracı, aldığı örnekleri Dünya'ya getirmek için bir kapsüle yerleştirmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 10:34
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    NASA'nın uzay aracı, topladığı göktaşı örneklerini kapsüle yerleştirdi

    NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde uzaya fırlatılmış ve 2018 yılında göktaşının yakınına ulaşarak, cismi gözlemlemeye başlamıştı.

    GÖKTAŞINA İNDİ

    NASA ekipleri, 21 Ekim gecesi OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi ve numune toplamayı başarmıştı.

    NASA'nın uzay aracı göktaşına böyle indi

    NUMUNELER GÜVENDE

    NASA'dan yapılan açıklamada, toplanan kayaların aracın depolama haznesine zarar verdiği ve bu nedenle örneklerin çok az da olsa uzaya saçılmaya devam ettiği bilgisine yer verilmişti.

    Yeni bir açıklama daha yapan NASA, toplanan örneklerin Numune Teslim Kapsülü (SRC) içine başarıyla yerleştirdiğini duyurdu. Bu sayede toplanan numunelerin uzaya saçılması engellendi.

    bennu

    2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

    OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç topladığı örnekler ile birlikte 24 Eylül 2023'te Dünya atmosferine yeniden girecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah Test ve Eğitim Sahasına inecek.

    Göktaşından toplanan örnekler; gök cisminin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak ve hatta Dünya'daki yaşamın kökenini araştırmak için kullanılacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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