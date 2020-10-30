NASA'nın uzay aracı, topladığı göktaşı örneklerini kapsüle yerleştirdi

Numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracı, aldığı örnekleri Dünya'ya getirmek için bir kapsüle yerleştirmeyi başardı.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde uzaya fırlatılmış ve 2018 yılında göktaşının yakınına ulaşarak, cismi gözlemlemeye başlamıştı.

GÖKTAŞINA İNDİ

NASA ekipleri, 21 Ekim gecesi OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi ve numune toplamayı başarmıştı.

NUMUNELER GÜVENDE

NASA'dan yapılan açıklamada, toplanan kayaların aracın depolama haznesine zarar verdiği ve bu nedenle örneklerin çok az da olsa uzaya saçılmaya devam ettiği bilgisine yer verilmişti.

Yeni bir açıklama daha yapan NASA, toplanan örneklerin Numune Teslim Kapsülü (SRC) içine başarıyla yerleştirdiğini duyurdu. Bu sayede toplanan numunelerin uzaya saçılması engellendi.





2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç topladığı örnekler ile birlikte 24 Eylül 2023'te Dünya atmosferine yeniden girecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah Test ve Eğitim Sahasına inecek.

Göktaşından toplanan örnekler; gök cisminin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak ve hatta Dünya'daki yaşamın kökenini araştırmak için kullanılacak.

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