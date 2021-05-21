NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) sosyal medya hesabından Türk zırhlı aracı "Vuran"ı tanıtan bir video yayınladı.

Türkiye’nin savunma sanayinde attığı yerli ve milli adımlar dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yer alan yerli ve milli zırhlı araç “Vuran”ı tanıtan bir video yayınladı.

“VURAN MİSYONUMUZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'ne bu yıl Türkiye’nin liderlik yapacağı hatırlatılarak “Vuran”ın bu misyon için çok önemli olduğu belirtildi.

NATO, videoyu yayınlarken "Videoyu izleyin ve Vuran ile tanışın" ifadesini kullandı.

TÜRK ZIRHLISI VURAN’IN ÖZELLİKLERİ

Türk zırhlısı “Vuran”ın özelliklerine de yer verilen videoda Türk zırhlısının yüksek hareket kabiliyeti vurgulandı.

Yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek derece de korumaya sahip olan Vuran’ın bazı özellikleri öne çıkarıldı.

Vuran yüksek hareket kabiliyetine sahipken 9 kişi taşıyabiliyor ve 110 kilometre hıza çıkabiliyor.

Vuran ayrıca, yüzde 60 dik eğime tırmanabilme, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine de sahip bulunuyor.

Zırhlı araçlara entegre edilen ASELSAN'ın Sarp Silah Sistemi'ne 7,62 milimetre makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar veya 40 milimetre bomba atar takılabiliyor.

NATO Türk zırhlısı Vuran'ı paylaştı VİDEO