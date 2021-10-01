Ne yaptın KONAMI: eFootball 2022 sınıfta kaldı

Birçok oyunseverin tutkunu olduğu Pro Evolution Soccer (PES) tarihe karıştı. KONAMI'nin yeni futbol oyunu eFootball 2022 ücretsiz olarak oyunseverlerle buluştu. Ancak ilk yorumlar pek de olumlu değil.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl oldukça farklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

PES severler 2022 sürümünü merakla beklerken; yapımcı KONAMI, oyunu artık Pro Evolution Soccer olarak değil, "eFootball" adıyla piyasaya sürdü.

EFOOTBALL 2022 ÜCRETSİZ YAYINLANDI

Futbol tutkunlarının merakla beklediği eFootball 2022, 30 Eylül 2021 itibarıyla PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak yayınlandı.

Oyunun, çıkışından sonra sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

eFootball 2022'nin alışılmış PES oyunlarından farklı kılacak en büyük özellik, kullanılan oyun motoru. Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı.

Bildiğiniz gibi KONAMI, geçen yıl yeni bir PES oyunu yayınlamak yerine sezon güncellemesi çıkarmıştı. Bunun nedeni ise tamamen eFootball 2022'ye odaklanmak olarak açıklanmıştı.

Hatta KONAMI, eFootball 2022'nin devrim yaratacağını ve beklemeye değer olduğunu söylemişti.

Oyunculardan gelen yorumlar ise oyunun adeta hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor. Steam üzerinden yapılan 10 binden fazla yorumun yüzde 91'i olumsuz.

Bu verilere göre oyun, daha çıkışından bir gün geçmeden Steam'in en kötü oyunları listesinde ilk sıraya yerleşti.

Oyunculardan bazıları, eFootball 2022'nin grafiklerini çok yetersiz bulurken, bazı oyuncular ise artık FIFA veya PES karşılaştırmasının yapılamayacağını, çünkü oyunun bu haliyle "berbat ötesi" olduğunu söylüyor.

EFOOTBALL 2022 2OYUNCU YORUMLARI

Oldukça fazla eleştiri alan eFootball 2022 hakkında yapılan bazı yorumlar şu şekilde.

"Abarta abarta bitiremediğiniz yeni oyun mekanikleriniz çok kötü. Aklım almıyor, her yıl milyonlarca satan oyunun içine daha güzel nasıl edilebilir? Yani şirketi EA ele geçirse, biz bu oyunu en kötü nasıl yapabiliriz 2022'de diye oturup düşünseler bundan kötüsünü yapamazlardı."

"Grafikler berbat, en yüksek ayarlarda mobil oyundan farksız grafikler var. Hantal dediğim Pes 2021'i öpüp başıma koydum resmen. 3 maç dayanabildim alt f4 çekip sildim. O kadar yeni oyun motoru dediler, Unreal Engine dediler, oyuna bakınca tek düşündüğüm Konami resmen oyuncularla dalga geçmiş."

"Eskiden PES kariyer yapardık, arkadaşlarla kafelere gidip 2 maç atardık. KONAMİ bir oyunu batırmış oldu, Fifa'nın batağı FUT'a özenip yazık oldu. Bitti artık PES serisi teşekkürler KONAMI zoru başardığın için."

"Korkunç, bu güne kadar oynadığım en kötü PES oyunudur. Net söylüyorum bunu. Biraz Fifa'ya benzetilmeye çalışılmış ama batırmışlar. Kontroller mükemmel derece kötü, oyun akışı berbat. Oyuncular top dışında her yere hareket ediyor. Oyuncu dönüşlerde sanki tır çeviriyorsunuz. Arayüz ve renk seçimi desen aşırı kötü. Oyuncu animasyonları ve kendi aralarındaki mücadele aşırı berbat. Top top değil sanki ağır bir gülle gibi. Hatalar üstüne hatalar. Optimizasyon yerlerde geziyor."

"Seneler evel oyunun yükselişine ve zirve yapısına tanık olduk. Ne kadar şanslıyız ki batışına da tanıklık ediyoruz. Bu oyunu yapmaya çalışanlar kesin çay molasında FIFA oynuyorlardır aralarında."

"Oyuna şu an demo gözüyle bakıyorum cidden rezalet ötesi. İleride düzelmezse oynayan kimse kalmaz diye düşünüyorum. Bunca yıldır PES oyunları oynayan ben bile bu oyundan hiç keyif alamadım. Mobil oyun gibi olmuş. Yine PES'in zirvesinin PES13 olduğunu görmüş olduk.



"Bu bayağı bayağı bitmemiş, yarım yamalak bir oyun olmuş. Erken erişim bile denemez. Ne optimizasyon var, ne koydukları özellikleri bitirebilmişler. Hiçbir şeyi tam değil. Güzel şeyler denemişler ama büyük ihtimalle Konami geliştiricilere baskı yaptı ve oyunu bu halde çıkartmaya zorladı. Çünkü 2 senedir geliştiriyorlar ve FIFA ile aynı zamanda çıkartmak istemişler. Ama bu Konami'nin yaptığı en büyük hata olmuş bence. FIFA yine aynı oyunu çıkartıp keyfine bakarken herkes Pes'i yerin dibine sokuyor şu anda."



"Ancak kasım ayında gelecek güncelleme ile düzelebilir ancak o zamana kadar optimizasyonu mu geliştirsinler, oynanışı mı geliştirsinler yoksa analig gibi modları mı geliştirsinler? Geliştiricilere Allah sabır versin. Ancak 2023 sürümünde toparlayabilirler ama o zaman da kim dönüp bakar bilmiyorum."