Need for Speed Unbound'un Türkiye fiyatı belli oldu

Electronic Arts, yeni Need for Speed oyununu duyurdu. Need for Speed Unbound isimli oyunun Türkiye fiyatı da açıklandı.

Electronic Arts, Need for Speed ​​serisinin merakla beklenen yeni oyununu duyurdu. Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Criterion Games'in üstlendiği oyun, Need for Speed Unbound ismiyle çıkış yapacak.

Aslına bakacak olursak, oyunun geçen yıl piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Criterion Games stüdyosunun Battlefield 2042 üzerinde çalışmak zorunda kalması nedeniyle çıkış tarihi tam bir yıl ertelendi.

Oyunun duyurusundan birkaç saat sonra mağazalardaki sayfalar açıldı ve oyunun ön siparişi başladı.

NFS Unbound Türkiye fiyatı

Son zamanlarda yüksek dolar kuru nedeniyle ülkemizdeki oyunların fiyatı bir hayli yükseldi. NFS Unbound, şu anda PC için Epic Games ve Steam üzerinden 1199 TL'ye satılıyor. Oyunun Xbox ve PlayStation fiyatı ise 1399 TL olarak belirlendi.

Need for Speed Unbound, 2 Aralık'ta çıkış yapacak

Need for Speed Unbound, 2 Aralık'ta PS5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.