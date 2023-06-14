Neptün'de bir gün ne kadar sürer Neptün'ün kendi etrafındaki 1 turu (1 Neptün Günü) yaklaşık olarak 16 Dünya saati sürmektedir. 1 Neptün yılı ise yaklaşık 165 Dünya yılına (60.190 Dünya gününe) tekabül etmektedir.

ensonhaber.com

Neptün, Güneş sistemimizin sekizinci ve en uzak gezegenidir. Dünya'dan sonra en büyük gezegen olan Neptün, atmosferindeki yoğun metan bulutlarıyla ünlüdür. Peki, Neptün'de bir gün ne kadar sürer?

Neptün'ün bir dönüşünü tamamlamak için yaklaşık 16 saat 6 dakika süreye ihtiyacı vardır. Yani, bir Neptün günü Dünya'daki bir günden oldukça daha kısa bir süreye denk gelir.

Neptün'ün kendi etrafındaki 1 turu (1 Neptün Günü) yaklaşık olarak 16 Dünya saati sürmektedir. 1 Neptün yılı ise yaklaşık 165 Dünya yılına (60.190 Dünya gününe) tekabül etmektedir.

Neptün'de mevsimler de oluşuyor

Neptün'ün dönme ekseni, Mars ve Dünya'nın eksen eğikliğine benzeyen biçimdedir. Ayrıca gezegen, Güneş etrafındaki yörüngesinin düzlemine göre 28 derece eğimlidir. Bu nedenle Neptün'de de Dünya'daki gibi mevsimler yaşanmaktadır.

Fakat Neptün'deki mevsim geçişleri çok daha uzun periyotlarla (toplamda dört mevsimin her biri 40 yıldan fazla sürecek şekilde) tamamlanır.

Neptün'ün atmosferindeki bulutlar ve gazların yoğunluğu nedeniyle doğrudan gözlem yapmak zor olduğundan, mevsimlerin tam olarak nasıl çalıştığı hala tam olarak bilinmemektedir.