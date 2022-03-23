Netflix'i ortak kullananlara kötü haber! 'Şifreyi versene' devri sona eriyor...

Dijital içerik platformu Netflix, bir hesabı birkaç kişinin kullanmasının önüne geçmek için "ekstra ücret" talep edecek özelliği test ediyor.

Netflix izleyicileri için "ortaklık" devri sona eriyor.

Netflix şifresinin paylaşılıp ücretin ortak ödendiği muhtemelen son günlerimiz...

Netflix, hesap sahiplerinin aynı evde yaşamadığı kişilere şifre paylaşmasını durduracak ilginç bir adım atıyor.

"ŞİFRENİ VERSENE" DEVRİ BİTİYOR

Netflix kullanıcıları tek bir üyelikle şifre paylaşarak premium üyelikte dört kullanıcı, standart üyelikte ise iki kullanıcı için profil oluşturulabiliyor ve bu kullanıcıların hepsi aynı anda farklı adreslerden izleyebiliyor.

Netflix'in hizmet şartlarına göre, bir müşteri hesabının ev dışındaki kişilerle paylaşılması yasak. Ancak şifre paylaşımının önüne bir türlü geçilemiyor.

Yayın platformu, farklı kişilere şifre paylaşanlardan ekstra ücret talep edecek özelliği test etmeye başladı.

Netflix, yeni abonelik sistemiyle birlikte hesap şifrelerinin "Ekstra üye ekle" seçeneği ile belirli bir ücret karşılığında paylaşılmasına izin verecek.

SEBEBİ GELİR DÜŞÜŞÜ

Şirket, "Standart ve Premium Planlarımızda ayrı profiller ve birden çok akış gibi özelliklerle birlikte yaşayan kişilerin Netflix hesaplarını paylaşmalarını her zaman kolaylaştırdık. Bunlar son derece popüler olmakla birlikte, Netflix'in ne zaman ve nasıl paylaşılabileceği konusunda da bazı kafa karışıklıkları yarattı. Netflix, parola paylaşımının gelirimizi ve dolayısıyla aboneleri cezbeden orijinal içeriğe yatırım yapma yeteneğini etkilediğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Netflix, Şili, Kosta Rika ve Peru'da yeni özelliği test etmeye başladı. Türkiye için ise gelecek haftalarda netleşmesi bekleniyor.