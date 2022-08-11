Netflix'te kan kaybı sürüyor: Zirveyi rakibine kaptırdı

Disney Plus, dünyanın en çok abone sayısına sahip dijital platformu oldu ve Netflix'i tahtından indirdi.

Popüler yayın akış servisi Netflix'in abone sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişi azaldı. Platformun abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişi azalmıştı. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

Gelen bilgilere göre, Netflix'teki kayıplar şirketin zirveden inmesine neden oldu. Uzun bir süre platformlar arasında liderliği elinde tutan Netflix, liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı.

Disney Plus, Netflix'i geçti

Ülkemizde de faaliyet gösteren Disney Plus’ın abone sayısı 221,1 milyona ulaştı ve dünyanın en çok abone sayısına sahip dijital platformu oldu.

Netflix ise son üç ayda kaybettiği yaklaşık 1 milyon abone sonrası 220,67 milyon aboneyle Disney Plus’ın gerisinde kaldı.

Öte yandan Netflix, yaşanan kayıpları önlemek için reklamlı bir abonelik modeli ve hesap paylaşımına ek ücretler getirmeye hazırlanıyor.



