Beynine Neuralink implant edilmiş bir maymun, yalnızca beyin sinyalleriyle oyun oynamayı başardı.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, geçtiğimiz yıl hayvanlar üzerinde canlı yayında denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya ve geliştirmeye ve sonunda, insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

MAYMUN DÜŞÜNCE İLE OYUN OYNADI

Neuralink’in resmi YouTube kanalı aracılığı ile paylaşılan bir video, beynine Neuralink implant edilmiş bir maymunun, yalnızca beyin sinyalleri aracılığıyla iki boyutlu bir oyun oynadığı görülüyor.

Neuralink bağlanan maymun, düşünce gücüyle oyun oynadı - VİDEO

Videonun başında, denek olarak kullanılan maymun ekrandaki oyunu bir kontrolcü yardımıyla oynuyor. Ardından kontrolcünün bağlatısını kesen araştırmacılar, maymunun oyunu kontrolcü ile yönettiğini düşünmesine neden oldu ve yalnızca beyin sinyalleriyle oyun oynamasını sağladı.

İNSAN TESTLERİ BU YIL BAŞLIYOR

İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipi hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, insanlı deneyler için tarih vermişti.

Konu ile ilgili bir Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Musk, “Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.