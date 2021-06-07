New York polisi, 15 bin kamerayla insanları izliyor

New York'ta polis; Manhattan, Bronx ve Brooklyn'de yüz tanıma özelliğini kullanarak insanları izlemek için 15 binden fazla kamera kullanıyor.

Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Her ne kadar birçok kullanıcı, yüz tanıma sistemini akıllı telefonların kilidini açmak için kullansa da dünya genelinde çok farklı kullanım alanları da var.

NEW YORK'TA İNSANLAR ADIM ADIM İZLENİYOR

Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı yeni araştırma, New York Polis Teşkilatı'nın (NYPT) 15 bin 280 gözetim kamerasından alınan görüntüleri saldırgan ve ayrımcı bir yazılım olan yüz tanıma yazılımına okutarak; Manhattan, Brooklyn ve Bronx'taki insanları takip edebildiğini ortaya koyuyor.

Dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllünün katıldığı araştırmada; Manhattan (3 bin 590), Brooklyn (8 bin 220) ve Bronx (3 bin 470) kavşaklarında 15 bin 280 güvenlik kamerası işaretlendi.

Bu üç bölge toplamda, New York City'deki kavşakların neredeyse yarısını oluşturuyor ve geniş bir gözetim alanı sağlıyor.

"NEW YORK, GÖZETLEME ŞEHRİNE DÖNÜŞEBİLİR"

Uluslararası Af Örgütü Yapay Zeka ve İnsan Hakları Araştırmacısı Matt Mahmoudi, "Genişlemekte olan bu kamera ağı polis tarafından yüz tanımak için kullanılabilir ve New York'u bir gözetleme şehrine dönüştürebilir." dedi.

"ASLA GİZLENEMEZSİNİZ"

İnsanların adım adım izlendiğini vurgulayan Mahmoudi, "Bu kadar kamera varken asla gizlenemezsiniz. İster bir protestoya katılıyor olun, ister herhangi bir mahallede yürüyor, hatta sadece market alışverişi yapıyor olun, New York'taki binlerce kamera noktasından alınan görüntüler kullanılarak yüz tanıma teknolojisiyle yüzünüz ve hareketleriniz izlenebilir." ifadelerini kullandı.

New York polisi, 2017'den bu yana 22 bin vakada yüz tanıma teknolojisi kullandı. Kamera görüntüleri sayesinde polis, şehirde hareket eden her vatandaşın yüzünü takip edebiliyor.

SAN FRANCISCO YASAKLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, ABD'nin San Francisco kenti yönetimi, polisin ve belediyeye bağlı diğer kurumların vatandaşları yüz tanıma teknolojisiyle teşhis etmesini yasaklamıştı. Söz konusu yasağın ardından Avrupa Komisyonu da AB ülkelerindeki yüz tanıma teknolojisinin kullanımını kısıtlamak için çalışmalara başlamıştı.