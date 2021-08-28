NFT mağazası CryptoPunks, aylık 900 milyon dolarlık satışa ulaştı

Dijital karakterlerin NFT olarak satıldığı CryptoPunks, aylık 900 milyon dolarlık satışa ulaşmayı başardı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıkmıştı. Görünüşe göre bu satışlar, önümüzdeki aylarda da artmaya devam edecek.

CRYPTOPUNKS AYLIK 900 MİLYON DOLARLIK SATIŞA ULAŞTI

Piksel görünümlü dijital karakterlerin NFT olarak satıldığı CryptoPunks, aylık 900 milyon dolarlık satışa ulaşmayı başardı.

Son 30 gün içinde CryptoPunks NFT’lerine neredeyse 400 milyon dolar harcandı. Buna ek olarak, ağustos ayında toplamda satış rakamı yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. Ayrıca pikselli serserilerin ortalama satış fiyatı 214 bin dolara kadar yükseliyor.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.