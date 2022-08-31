NFT pazarındaki satışlar düşmeye devam ediyor

Son aylarda popülerliğini yitiren NFT sektöründe işler iyi gitmiyor. Satışlar, aylardır süren düşüş trendini kıramadı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde edilmişti. NFT'ler, son zamanlarda ise adeta çöküşe girdi.

NFT satışları, büyük bir düşüşün ardından yıllık en düşük seviyelere geriledi. NFT'lerin günlük ortalama satış sayısı, Haziran 2022'de yaklaşık 19 bine kadar düştü.

Geçen yıl ağustos ve kasım arasındaki zirvede, NFT satışları genellikle 200 binin üzerindeydi.

OpenSea zor durumda

En büyük NFT pazarı olan OpenSea'de işler iyi gitmiyor. Özellikle Yuga Labs’ın Otherdeeds NFT satışlarını gerçekleştirdiği mayıs başlarında günlük 405 milyon dolar hacme ulaşan OpenSea, günümüzde ise yüzde 99'luk kayıpla günlük 5 milyon dolar satış hacmine sahip.

OpenSea aktif kullanıcı sayısının ve satış sayılarının düşmesinin de bunda etkisi oldukça fazla.

OpenSea kurucu ortağı ve CEO’su Devin Finzer, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada çalışanlarının yüzde 20’sinin işten çıkarıldığını açıklamıştı