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    NFT satışları, 12 ayın en düşük seviyesine geriledi

    Son aylarda popülerliğini yitiren NFT sektöründe işler iyi gitmiyor. Satışlar, son 12 ayın en düşük seviyesine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 14:30
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    NFT satışları, 12 ayın en düşük seviyesine geriledi

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde edilmişti. NFT'ler, son zamanlarda ise adeta çöküşe girdi.

    Satışlar 12 ayın en düşüğünde

    NFT satışları, büyük bir düşüşün ardından yıllık en düşük seviyelere geriledi. NFT'lerin günlük ortalama satış sayısı, Haziran 2022'de yaklaşık 19 bine kadar düştü.

    Geçen yıl ağustos ve kasım arasındaki zirvede, NFT satışları genellikle 200 binin üzerindeydi.

    Piyasa takipçisi NonFungible'ın rakamlarına göre, NFT pazarının toplam aylık işlem hacmi de 4 milyar doların üzerindeki bir zirveden 800 milyon doların altına düştü ve Haziran 2021'den bu yana en düşük noktaya geriledi.

    nft

    Google aramaları da düştü

    Öte yandan, Google'da yapılan NFT aramaları da bu yılın başından mayıs ayına kadar yüzde 88 azaldı.

    NFT'ler, 2021 yılında teknoloji dünyasının en büyük trendlerinden biriydi. Dünyaca ünlü iş insanları, ünlü isimler ve hatta hükumetler, bu trende katılmıştı.


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