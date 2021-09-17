Nijerya, Twitter yasağını kaldırmaya karar verdi

Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da uygulamaya koyduğu Twitter yasağını, "birkaç gün içinde" kaldıracağını duyurdu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşım, Twitter tarafından kaldırılmış ve hesabı askıya alınmıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

YASAK KALKIYOR

Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da uygulamaya koyduğu Twitter yasağını, "birkaç gün içinde" kaldıracağını duyurdu.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, yasağın ülkede yarattığı endişenin farkında olduğunu söyledi.

Yasağın ne zaman kaldırılacağına ilişkin kesin bir süre vermeyen Muhammed, "Eğer (Twitter) operasyon yaklaşık 100 gündür askıya alındıysa, şu anda sadece birkaç günden bahsediyoruz, sadece birkaç gün daha." dedi.

EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR

İngiltere merkezli Top10VPN adlı siteden yapılan araştırmada, Twitter yasağının Nijerya'daki 104 milyon internet kullanıcısını etkilediği belirtildi.

Ülkede çoğu kişinin Twitter'ı reklam ağı olarak kullandığı ifade edilen araştırmada, yasağın 5 Haziran-13 Ağustos'ta ekonomiye 415 milyon dolara mal olduğu kaydedildi.