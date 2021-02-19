Nikaragua, uzay çalışmaları için bakanlık kurdu

Henüz uzay programı olmayan ülkede, uzay faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, uzay araştırmaları için bakanlık kuruldu.

Parlamento’da 15’e karşı 76 milletvekilinin onayıyla kurulması kararı alınan bakanlık, henüz uzay programı olmayan ülkede, ordunun kontrolünde olacak.

UZAY FAALİYETLERİ TEŞVİK EDİLECEK

Adı "Dünya Dışı Uzay İşleri, Ay ve Diğer Gök Cisimleri Ulusal Bakanlığı" olarak açıklanan yeni bakanlığın ülkenin eğitim, sanayi, bilim ve teknoloji alanlarında kapasitesinin artırılması amacıyla uzay faaliyetlerinin geliştirilmesini teşvik etmesi hedefleniyor.