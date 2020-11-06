Nikon fotoğraf makineleri webcam olarak nasıl kullanılır?

Nikon fotoğraf makineleri webcam olarak nasıl kullanılır?

Nikon fotoğraf makinelerinizi bilgisayara bağlayarak nasıl webcam olarak kullanabileceğinizi anlattık. İşte Nikon makineleri webcam'e çevirme rehberi.

Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde artık fotoğraf makineleri bilgisayarlarda webcam olarak kullanılabiliyor.

Örneğin Canon, Fujifilm, Panasonic ve GoPro gibi üreticiler, kullanıcılara sundukları çeşitli yazılımlarla kameraların webcam'e dönüşmesine yardımcı oluyor.

Bu üreticilerden biri olan Nikon ise kısa bir süre önce benzer bir uygulamayı beta olarak kullanıcılarına sundu.

NIKON FOTOĞRAF MAKİNELERİNİ WEBCAM'A ÇEVİRME

Öncelikle aşağıdaki bağlantılardan, Nikon'un beta olarak sunduğu Webcam Utility Software isimli yazılımı indirin ve kurun.

Programı kurduktan sonra tek yapmanız gereken Nikon fotoğraf makinenizi bilgisayarınıza bağlamak. Program makinenizi otomatik olarak tanıtıktan sonra webcam olarak kullanmanızı sağlıyor.

Bu sayede video konferans uygulamaları veya Twitch gibi canlı yayın platformlarında fotoğraf makinenizi webcam olarak kullanaibilirsiniz.

Ancak program henüz yeni olduğundan yalnızca aşağıdaki Nikon modellerinde kullanılabiliyor:

Nikon Z 7II, Z 7, Z 6II ve Z 6

Nikon Z 5 ve Z 50

Nikon D6 ve D5

Nikon D850 ve D810

Nikon D780 ve D750

Nikon D500

Nikon D7500 ve D7200

Nikon D5600, D5500, D5300 ve D3500

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