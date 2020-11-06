Dolar
8.5128
1.1501%
Euro
10.1138
1.5003%
Altın
1952.05
0.1616%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
532.988
1.0308%
Bitcoin
132032.83
3.7915%
EXEN Coin
12.47
1.62%
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Nikon fotoğraf makineleri webcam olarak nasıl kullanılır?

    Nikon fotoğraf makinelerinizi bilgisayara bağlayarak nasıl webcam olarak kullanabileceğinizi anlattık. İşte Nikon makineleri webcam'e çevirme rehberi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 13:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nikon fotoğraf makineleri webcam olarak nasıl kullanılır?

    Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde artık fotoğraf makineleri bilgisayarlarda webcam olarak kullanılabiliyor.

    Örneğin Canon, Fujifilm, Panasonic ve GoPro gibi üreticiler, kullanıcılara sundukları çeşitli yazılımlarla kameraların webcam'e dönüşmesine yardımcı oluyor.

    Bu üreticilerden biri olan Nikon ise kısa bir süre önce benzer bir uygulamayı beta olarak kullanıcılarına sundu.

    NIKON FOTOĞRAF MAKİNELERİNİ WEBCAM'A ÇEVİRME

    Öncelikle aşağıdaki bağlantılardan, Nikon'un beta olarak sunduğu  Webcam Utility Software isimli yazılımı indirin ve kurun.

    nikon

    Programı kurduktan sonra tek yapmanız gereken Nikon fotoğraf makinenizi bilgisayarınıza bağlamak. Program makinenizi otomatik olarak tanıtıktan sonra webcam olarak kullanmanızı sağlıyor.

    Bu sayede video konferans uygulamaları veya Twitch gibi canlı yayın platformlarında fotoğraf makinenizi webcam olarak kullanaibilirsiniz.

    Ancak program henüz yeni olduğundan yalnızca aşağıdaki Nikon modellerinde kullanılabiliyor:

    • Nikon Z 7II, Z 7, Z 6II ve Z 6
    • Nikon Z 5 ve Z 50
    • Nikon D6 ve D5
    • Nikon D850 ve D810
    • Nikon D780 ve D750
    • Nikon D500
    • Nikon D7500 ve D7200
    • Nikon D5600, D5500, D5300 ve D3500

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir